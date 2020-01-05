كأس الجزائر: نتائج مباريات اليوم الأحد
النتائج الفنية لمباريات الدور السادس عشر لكأس الجزائر في كرة القدم التي جرت اليوم الأحد:
نادي المرسى (جهوي 2) - اتحاد بسكرة (رابطة 1) 0-1
أمل الاربعاء (ر.2) - نصر حسين داي (ر.1) 1-0 (بعد الوقت الإضافي)
شباب قسنطينة (ر.1) - شبيبة الساورة (ر.1) 2-1
مباريات لعبت / الخميس 2 جنفي:
جمعية الشلف (ر.1) - اتحاد بومدفع (ما بين الجهات) 3-1 (بعد الوقت الإضافي)
شباب المشرية (ما بين الجهات) - اتحاد بلعباس (ر.1) 0-2
اتحاد عنابة (ر.2) - شباب قرية موسى (هواة) 2-0
مولودية وهران (ر.1) - أمل غريس (ما بين الجهات) 3-1
السبت 4 جانفي:
أمل بوسعادة (ر.2) - شباب الزاوية (ما بين الجهات) 2-0
ترجي قالمة (ما بين الجهات) - مولودية باتنة (هواة) 2 -1
أولمبي المدية (ر.2) - شباب بلوزداد (ر.1) 0-1
أمل شلغوم العيد (هواة) - وفاق سطيف (ر.1) 1-5
أهلي برج بوعريريج (ر.1) - جمعية الخروب (ر. 2) 1-0
مباريات متبقية / الخميس 23 جانفي:
وداد بوفاريك (هواة) - مولودية الجزائر (ر.1) (14:00)
الاربعاء 29 جانفي:
نادي بارادو (ر.1) - مولودية البيض (ما بين الجهات) (14:00)
الثلاثاء 4 فيفري:
شباب أدرار (ما بين الجهات) - جمعية عين مليلة (ر.1) (14:00)
جمعية وهران (ر.2) - اتحاد الجزائر (ر.1) (14:00).