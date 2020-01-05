النتائج الفنية لمباريات الدور السادس عشر لكأس الجزائر في كرة القدم التي جرت اليوم الأحد:

نادي المرسى (جهوي 2) - اتحاد بسكرة (رابطة 1) 0-1

أمل الاربعاء (ر.2) - نصر حسين داي (ر.1) 1-0 (بعد الوقت الإضافي)

شباب قسنطينة (ر.1) - شبيبة الساورة (ر.1) 2-1

مباريات لعبت / الخميس 2 جنفي:

جمعية الشلف (ر.1) - اتحاد بومدفع (ما بين الجهات) 3-1 (بعد الوقت الإضافي)

شباب المشرية (ما بين الجهات) - اتحاد بلعباس (ر.1) 0-2

اتحاد عنابة (ر.2) - شباب قرية موسى (هواة) 2-0

مولودية وهران (ر.1) - أمل غريس (ما بين الجهات) 3-1

السبت 4 جانفي:

أمل بوسعادة (ر.2) - شباب الزاوية (ما بين الجهات) 2-0

ترجي قالمة (ما بين الجهات) - مولودية باتنة (هواة) 2 -1

أولمبي المدية (ر.2) - شباب بلوزداد (ر.1) 0-1

أمل شلغوم العيد (هواة) - وفاق سطيف (ر.1) 1-5

أهلي برج بوعريريج (ر.1) - جمعية الخروب (ر. 2) 1-0

مباريات متبقية / الخميس 23 جانفي:

وداد بوفاريك (هواة) - مولودية الجزائر (ر.1) (14:00)

الاربعاء 29 جانفي:

نادي بارادو (ر.1) - مولودية البيض (ما بين الجهات) (14:00)

الثلاثاء 4 فيفري:

شباب أدرار (ما بين الجهات) - جمعية عين مليلة (ر.1) (14:00)

جمعية وهران (ر.2) - اتحاد الجزائر (ر.1) (14:00).