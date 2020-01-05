ولد انفجار عدادات كهربائية بإحدى العمارات ذات التسع طوابق بحي 1100 مسكن ، أمسية اليوم ، ببلدية البويرة، حالة من الذعر وسط العائلات، دفع بالبعض منها إلى الهروب من شققها وسط الظلام والاحتماء داخل المحلات بمحيط إقامتها رغم برودة الجو.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى ''الخبر''، فإن سبب الحريق يعود إلى اندلاع شرارة كهربائية بأحد العدادات، امتدت لتنفجر البقية، محدثة دويا واندلاع حريق سارع رجال الحماية المدنية إلى إخماده، في حين تعكف مصالح سونلغاز على إيجاد طريقة لإعادة تشغيل الكهرباء والغاز للعائلات.