قال مصدر أمني إيطالي اليوم الأحد بأن ستة أشخاص لقوا حتفهم جراء دهس سيارة مجموعة سياحية في مقاطعة جنوب تيرول (ألتو أديجي)، شمالي البلاد. وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة بولسانو إن المسؤولين يعتقدون أن الأشخاص الستة ضحايا الحادث قادمون من ألمانيا وهم من الشباب تتراوح أعمارهم ما 22 و23 سنة.

ووقع الحادث قرب منطقة برونيك عند الساعة الواحدة صباحا. وتجري الشرطة تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث. ولم يتم بعد تحديد هويات الضحايا، كما لم تعلن الشرطة رسميا أية معلومات بشأن هويات الأشخاص.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن موظفي القنصلية الألمانية العامة في ميلانو قدموا الدعم للسلطات الإيطالية التي تشارك في تحديد هوية الضحايا. كما سيساعدون في رعاية المصابين.