تم اليوم الأحد إغتيال شاب جزائري ببريطانيا طعنا من طرف شخص يجري البحث عنه من قبل الشرطة، حسبما أعلن النائب عن الجالية نور الدين بلمداح على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأوضح بلمداح أن الضحية هو الشاب تقي الدين بودان ذو الـ30 سنةً والذي قتل بطعنات خنجر وهو يقوم بعمله من طرف شخص عنصري جاري البحث عنه من طرف الشرطة البريطانية”.

و أضاف أن كل من السفير والقنصل العام للجزائر ببريطانيا قاما بزيارة أخ الضحية وقدما له العزاء وستتكفل الدولة الجزائرية بمصاريف نقل الجثمان للدفن بالجزائر”.

كما حيا التائب عن الجالية جاليتنا الجزائرية ببريطانيا وتفاعلهم وتضامنهم مع المرحوم وعائلته وشكر رئيس حزب العمال البريطاني النائب جيرومي كوربين الذي أدان الفعل الشنيع الذي تعرض له إبن بلدنا وطلب برفع القضية إلى المحكمة العليا بلندن.