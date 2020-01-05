توفي شخصان وأصيب آخر بجروح متفاوتة في حادث مرور وقع مساء اليوم الأحد ببلدية أوماش (18 كلم غرب بسكرة) حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية بالولاية.



وحسب نفس المصدر فقد نجم الحادث الذي كان مسرحا له الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين ولايتي بسكرة والوادي مرورا ببلدية أوماش بالمنطقة المسماة "الشقة" عن اصطدام بين 3 شاحنات من الوزن الثقيل وسيارة سياحية .



وقد أسفر الحادث عن وفاة شخصين بعين المكان ( 48 و 41 سنة) فيما أصيب آخر بجروح متعددة مثلما أوضحه ذات المصدر.



و تم تحويل جثماني الضحيتين على متن سيارات إسعاف تابعة لوحدات الحماية المدنية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بشير بناصر بعاصمة الولاية فيما تم إجلاء الجريح إلى ذات المؤسسة لتلقي العلاج اللازم يضيف ذات المصدر.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث بدقة.