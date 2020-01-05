أفادت وكالة "رويترز" للأنباء مساء الأحد، بأن عسكريا أمريكيا ومتعاقدين اثنين مع الجيش الأمريكي، قتلوا بهجوم على قاعدة عسكرية في كينيا.

وقال مصدر في حركة "الشباب" الصومالية، إن مسلحين من جماعته، اقتحموا قاعدة عسكرية في منطقة لامو في كينيا من قبل الجيش الأمريكي والقوات المسلحة الكينية.

ويرى مراقبون، أن الهجوم الأخير يشير إلى مدى تصميم هذه الحركة، على مواصلة هجماتها الفتاكة بالقنابل والأسلحة المختلفة، رغم إخراجها من قواعدها في العاصمة الصومالية مقديشو وغيرها من المناطق منذ سنوات.

وتستهدف "الشباب"، الأراضي الكينية بشكل دوري، وذلك منذ أن أرسلت كينيا قوات عبر الحدود لقتال "الشباب" في معقلهم بالصومال في أكتوبر 2011.