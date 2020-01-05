تبنى البرلمان العراقي مساء اليوم الأحد قرارا يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق، وعدم استخدامها أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

وينص القرار على أن الحكومة ملزمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم "داعش" بسبب انتهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر.



وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت بيانا علقت فيه على قرار البرلمان العراقي الذي يوصي الحكومة بإنهاء وجود جميع القوات الأجنبية في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة: "بينما ننتظر مزيدا من التوضيح بشأن الطبيعة القانونية لتأثير قرار اليوم وأثره، فإننا نطالب الزعماء العراقيين بقوة على إعادة النظر في أهمية العلاقة الاقتصادية والأمنية المستمرة بين البلدين واستمرار وجود التحالف الدولي لهزيمة "داعش".

وأضافت الدبلوماسية الأمريكية أن واشنطن مؤمنة بأن في مواصلة قتال "داعش"، مصلحة مشتركة للولايات المتحدة والعراق.