مع اقتراب الإعلان عن اسم اللاعب الذي سيتوج بلقب أفضل لاعب إفريقي لعام 2019، تتسابق وسائل الإعلام في تقديم توقعات، وأخرى تؤكد إطلاعها على معرفتها لصاحب الحظ. فبعدما قالت وكالة الأنباء الفرنسية، قبل أيام، إن السينغالي ساديو ماني حسم السباق لصالحه أمام منافسيه الجزائري، رياض محرز والمصري محمد صلاح، أشار موقع "فوتبول كلوب"، أنه استنادا إلى عدة تسريبات على موقع تويتر، فإن السينغالي ساديو ماني هو الذي سيتوج باللقب لصالحه متفوقا على رياض محرز ومحمد صلاح. مع العلم أن السينغالي توج رفقة فريقه الإنجليزي بلقب رابطة أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، إضافة إلى نيله وصافة كأس إفريقيا للأمم.

وستعلن الكنفيدرالية الإفريقية عن اسم المتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 وباقي المتوجين بجوائزها يوم الثلاثاء، بمناسبه الحفل الذي ستنظمه في مدينة الغردقة الساحلية المصرية.

وشارك محرز بديلا في المقابلة التي لعبها "السيتي"، أول أمس، أمام بورت فايل في إطار الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي، حيث دخل في الدقيقة الـ77، وهي المقابلة التي فاز بها أشبال المدرب الاسباني، بيب غوارديولا بنتيجة 4/1.

وقالت تقارير صحفية مصرية، إن محرز يحل اليوم بمدينة الغردقة لحضور الحفل، قادما من انجلترا على متن طائرة خاصة رفقة صلاح وماني. من جانب آخر، انضم محرز إلى قائمة أفضل عشرة ممررين في العالم لعام 2019، ومرر لاعب "الخضر" 17 كرة حاسمة في مختلف المنافسات للعام الماضي.

ويتصدر القائمة زميله البلجيكي كيفن دوبرون بـ 28 تمريرة حاسمة، وحل محرز في المركز التاسع وراء الأرجنتيني لاعب برشلونة الإسباني ليونيل ميسي بـ 18 تمريرة حاسمة.