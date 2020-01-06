سيزور رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج، اليوم الاثنين، الجزائر في زيارة خاطفة لبحث تطورات الأوضاع المتسارعة في ليبيا.

وسيلتقي السراج الرئيس عبد المجيد تبون وكبار المسؤولين في الدولة، ويرافق السراج كل من وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا ووزير الخارجية محمد الطاهر سيالة لمناقشة تفعيل الاتفاقية الأمنية بين الجزائر وليبيا، حيث كانت الجزائر قد أوفدت في 11 جويلية الماضي وفدا أمنيا ومسؤولين من الداخلية إلى طرابلس لترتيب تفعيل الاتفاقية في شقها المتعلق بالتعاون الأمني.