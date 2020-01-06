حذرت منظمة حماية المستهلك الجزائرية، أمس الأحد، المواطنين وخاصة الفتيات من استعمال بعض الأدوية تسبب السمنة، رغم أن غرض هذه الأدوية علاجي وتوصف من الأطباء لعلاج بعض الحالات المرضية كالالتهابات والحساسية ولمدة محددة ودقيقة جدا.

ونشرت "حماية المستهلك" في صفحتها الرسمية عبر "الفايسبوك": "انتشرت مؤخرا أدوية في وسط العديد من الجزائريين وبالأخص لدى الفتيات لزيادة الوزن وفتح الشهية، واستعمالها العشوائي ولمدة طويلة تؤثر سلبا على الصحة ومن يتناولها عليه التوقف حالا".

وأضاف ذات المصدر: "أن أثار هذه الأدوية سلبية وخطيرة تكمن في توزيع غير متوازن للدهون بالجسم مع احتباس السوائل الذي يؤدي إلى انتفاخ في الوجه والكاحل مما يوحي للمستهلك أنه فعال وتم فعلا زيادة وزنه، إضافة إلى ارتفاع الضغط الدموي والسكري، هشاشة العظام، انخفاض في وظائف الكلى والكبد، وكذا إصابات قلبية".

كما نشرت المنظمة صور لبعض هذه الأدوية منها: تابيتا، سيليتازون، ديكزاميتازون وديكادغون.