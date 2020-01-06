توفي أمس الأحد، شخص وأصيب آخر في حادث انجراف للتربة وقع بورشة عمل في حي الصافية ببلدية عين الترك شمال غرب وهران حسبما علم اليوم الاثنين من مصالح الحماية المدنية.

وقد خلف حادث انجراف التربة الذي سجل في حدود الثالثة والنصف مساء، وفاة ضحية وهو رجل يبلغ من العمر 57 سنة، تحت ركام الأتربة وتم تحويل جثته نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مجبر تامي بعين الترك فيما تم إنقاذ الضحية الثانية البالغة من العمر 26 سنة ويتعلق بشاب كان يعاني من إصابات متعددة تم تحويله على جناح السرعة نحو مصلحة الاستعجالات بنفس المستشفى.

وكان الضحيتان يعملان في ورشة تابعة لشركة خاصة تضمن أشغال تجديد قنوات الصرف الصحي.