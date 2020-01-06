تُعلم وزارة الدفاع الوطني المواطنين ووسائل الإعلام أنه تم وضع حيز الخدمة تطبيقية إلكترونية جديدة، تسمح بالإطلاع الفوري على جميع المستجدات والأخبار الخاصة بوزارة الدفاع الوطني من بيانات صحفية، إعلانات التجنيد والخدمة الوطنية، وكذا مواعيد ومعلومات أخرى.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، أن التطبيقية الإعلامية المحمولة الجديدة المُسماة"MDNews" ، تسمح بإرسال تنبيهات إلى كافة مستخدميها عند صدور أي مستجد، وهي متوفرة حصريا على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني (www.mdn.dz) ويمكن تحميلها عبر الرابط:

www.mdn.dz/mdnews.apk