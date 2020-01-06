كشف موقع "دون بالون" الإسباني، عن وجود نية لدى إدارة نادي برشلونة، لضم مدافع فريق ريال بيتيس الإسباني ومنتخب الجزائر عيسى ماندي.

وبحسب الموقع، فإن ماندي، بات من أكثر الأسماء المفضلة لإدارة برشلونة، لخلافة المدافع صامويل أومتيتي المرتقب رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشار "دون بالون"، إلى أن العلاقة الجيدة التي تربط بين إدارتي برشلونة وريال بيتيس، قد تسهل المفاوضات في حال رغب الأول في ضم الدولي الجزائري البالغ 28 عاما.

يذكر أن ماندي، الذي تقدر قيمته التسويقية بنحو 30 مليون أورو، يعد من أبرز العناصر في التشكيلة الأساسية لريال بيتيس، صاحب المركز الـ13 في الدوري الإسباني.