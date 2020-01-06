اندلع حريق صباح، اليوم الإثنين بحي قصديري بدوار بلعيد ببلدية حجوط بولاية تيبازة، تسبب في إتلاف سبع منازل، دون تسجيل أي خسائر بشرية، حسب ما علم من مصدر بمديرية الحماية المدنية الولائية.

وأفاد المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية، الملازم الأول رابح بن دوحة، لـوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم التدخل على الساعة الثامنة و28 دقيقة صباحا لإطفاء حريق نشب على مستوى حي قصديري بدوار بلعيد ببلدية حجوط، مبرزا أن الحريق قد أتي على سبع منازل ثلاثة منها محروقة بصفة كلية، دون تسجيل أي ضحايا بشرية.

وأضاف ذات المسؤول، أنه تم إجلاء سبع عائلات جراء هذا الحادث الذي جندت له مصالح الحماية المدنية سبع شاحنات إطفاء.

وأوضح الملازم الأول رابح بن دوحة أن الحريق الذي تبقى أسبابه مجهولة تم إخماده في حدود الساعة 10 والنصف صباحا.

وفتحت السلطات الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.