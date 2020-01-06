أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الإثنين، عن فتح مسابقة للتوظيف وتكوين ملازمين أوائل للشرطة ذكور على أساس الشهادات لسنة 2019.

ونشرت مديرية الأمن الوطني بيان على صفحتها الرسمية "فايسبوك": "شروط الالتحاق أن يتراوح السن ما بين سن 22 سنة على الأقل و25 سنة على الأكثر وأن يكون متحصلا على شهادة ليسانس أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة تخصص إعلام آلي، إلكترونيك، إلكتروني تقني واللغة الإنجليزية.

وتتمثل بقية الشروط المتعلقة بالوثائق المطلوبة لتكوين الملف وآجال التسجيلات وإيداع الملفات موضح على هذه الوثيقة: