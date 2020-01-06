اعتذر الدولي الجزائري السابق، لخضر بلومي، عن عدم حضور حفل تسليم جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) المقرر غدا الثلاثاء بمصر، حسبما ما استفيد من المعني، الذي برّر تراجعه عن التنقل إلى القاهرة بعد أن كان قد أعطى موافقته على السفر "بأسباب عائلية".

وقال بلومي في هذا الصدد: "أتأسف كثيرا لعدم قدرتي على حضور الحفل والعودة إلى مصر بعد أن كانت آخر زيارتي لهذا البلد في 1989".

وشد خبر انتقال بلومي إلى مصر، بدعوة من الاتحاد الإفريقي الانتباه على خلفية الحادثة التي حصلت لنجم الكرة الجزائرية السابق بأرض ''الفراعنة'' منذ أكثر من 30 سنة.

وكان من المفروض أن يحضر بلومي لحفل توزيع الكرة الذهبية الإفريقية لأفضل لاعب في القارة لسنة 2019 والتي يتنافس عليها القائد الحالي للمنتخب الجزائري رياض محرز(مانشستر سيتي/انجلترا) إلى جانب السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح وكلاهما ينشطان في نادي ليفربول الانجليزي.