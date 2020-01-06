وقع مجمع "سونلغاز "، اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة، على اتفاقية إطار مع هولدينغ "ألجيريا كيميكال سبيسيالتيز" (ACS/SPA) من أجل الحصول على مختلف المواد التي تنتجها الصناعة الكيميائية المحلية وتقليص الرجوع إلى الاستيراد.

وفي كلمة له خلال مراسيم إمضاء الاتفاقية، أوضح الرئيس المدير العام لمجمع "سونلغاز" شاهر بولخرص، أن هذه الاتفاقية ستعزز استبدال واردات السلع والخدمات، وستخدم أيضا حاضنات المؤسسات الناشئة الجزائرية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال نسيج المناولة المتعلق بهذه الصناعات.

وحسب ذات المسؤول، فإن هذه الاتفاقية ستسمح أيضا بترقية الإنتاج المحلي وخلق القيمة المضافة المحلية فضلا عن الحفاظ على مناصب الشغل وخلق مناصب جديدة.

من جهته، أفاد الرئيس المدير العام لـ "هولدينغ"ACS/SPA، عبد الغني بن بتكة، بأن هذه الاتفاقية ستسمح بتزويد مجمع سونلغاز بمختلف المواد التابعة للصناعة الكيميائية على غرار البلاستيك والدهن والزجاج.