نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه الخاص على "تويتر" تغريدة قال فيها بأن "إيران لن تملك سلاحا نوويا". "غرد" الرئيس الأمريكي اليوم الاثنين 6 جانفي معلنا بأن إيران لن تملك سلاحا نوويا.

وتأتي تغريدة ترامب على خلفية إعلان طهران أمس، خطوة أخيرة من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، ورفع كل القيود على نشاطها النووي. هذا وكانت كيليان كونواي مستشارة البيت الأبيض قد صرحت في وقت سابق من اليوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واثق من استطاعته التفاوض على اتفاق نووي جديد مع إيران، وذلك بعد يوم من إعلان إيران سعيها لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015 بدرجة أكبر.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان ترامب يعتقد بأن لا يزال بإمكانه التفاوض مجددا على اتفاق جديد، قالت كونواي للصحفيين في البيت الأبيض "قال إنه منفتح على ذلك. إذا أرادت إيران أن تبدأ في التصرف كبلد عادي... قطعا (سيفعل)"، حسب "رويترز".

وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، وآخرين.

فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال، ونقل عن عدد من المسؤولين أن الرد سيكون عسكريا ضد القوات الأميركية في المنطقة.