قام الناقلون الخواص العاملون على خطوط النقل العمومي للمسافرين التي تربط بلديات الجهة الجنوبية لولاية جيجل ببلدية الطاهير بإضراب اليوم الاثنين بسبب ما وصفوه بـ"عرقلة حركة المرور" من طرف الباعة "الذين ينشطون بطريقة غير قانونية".

وأوضح رئيس المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، نور الدين بوخنة، أن أزيد من 100 حافلة تابعة للخواص تضمن تغطية خطوط النقل العمومي بين بلدية الطاهير و بلديات الجهة الجنوبية للولاية توقف أصحابها عن العمل اليوم نتيجة "الاختناق المروري الذي يتسبب فيه الباعة الناشطين بطريقة غير قانونية يوميا باستغلالهم للطريق الولائي رقم 135 لعرض سلعهم وبيع منتجاتهم".

وقال بوخنة : "لم يعد العمل ممكنا في ظل هذه الظروف التي ما فتئت تتفاقم يوما بعد آخر".

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإضراب الذي استمر طيلة اليوم نتج عنه شلل شبه كلي في حركة النقل على مستوى الخطوط الرابطة بين بلدية الطاهير وبلديات كل من أولاد عسكر والشحنة و الشقفة وبرج الطهر، فضلا عن التجمعات السكانية الكبيرة التي لها خطوط نقل مباشرة تربطها بالطاهير على غرار جيمار و بني متران والزويتنة والسبت، مما أدى إلى تذمر مستعملي حافلات النقل العمومي في تنقلاتهم.