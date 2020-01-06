فسخ المدافع المحوري لنادي مولودية الجزائر، أيوب عزي، عقده للالتحاق بفريق أم صلال القطري، وفق ما نشره النادي العاصمي اليوم الاثنين عبر صفحته الرسمية عبر الفايسبوك.

وجاء في بيان المولودية : "سينضم عزي إلى أم صلال (المركز الـ12 والأخير في البطولة القطرية)، وقد حضر اليوم (الاثنين) لتوديع زملائه وتمنى لهم حظا موفقا في بقية مشوار البطولة من أجل التتويج باللقب، كما وعدهم بالعودة للاحتفال معهم بلقب بتاج البطولة الوطنية".

ويعد عزي (30 سنة) من أقدم عناصر التشكيلة الحالية لفريق "العميد", حيث التحق بالنادي العاصمي عام 2014 قادما من اتحاد الحراش. ويحمل إبن مدينة ورقلة، لقب كأس الجزائر سنة 2016 مع المولودية، فضلا عن مشاركة دولية وحيدة مع المنتخب

الجزائري الأول يوم 9 ماي 2018 ضد منتخب العربية السعودية (خسارة 0-2)، في لقاء ودي بإسبانيا، خلال عهد الناخب الوطني السابق, رابح ماجر.

وأضحى أيوب عزي، أول لاعب مسرح رسميا من تعداد صاحب الصف الثاني لترتيب المحترف الجزائري الأول. ويبدو أن وسط الميدان عبد الكريم بن عروس والمهاجم الكاميروني روني وانكيواي، يسيران على نفس الدرب بسبب ضعف حجم مشاركتهما أثناء مرحلة الذهاب.

وتستقبل مولودية الجزائر يوم الخميس المقبل وفاق سطيف بملعب عمر حمادي ببولوغين (00ر17 سا)، لتسوية رزنامة الجولة الـ 14 للبطولة المحلية. وفي حالة الانتصار تفوز المولودية العاصمية (الثانية، 27 ن) بلقب مرحلة الذهاب الشرفي، على حساب شباب بلوزداد (الأول، 29 ن)، المتصدر الحالي للترتيب العام.