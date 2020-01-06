قتل خمسة جنود ماليين، اليوم الإثنين في انفجار عبوة ناسفة تقليدية الصنع وسط البلاد.

وقال يايا سنغاري المتحدث باسم الحكومة المالية، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن مهمة للقوات المسلحة المالية" تعرضت لكمين بعبوة ناسفة ما أسفر عن مقتل خمسة جنود وتدمير أربع مركبات".

وأوضح سانغاري، أن "تعزيزات عسكرية وصلت إلى مكان العملية"، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل عن الحادثة، أوعن منفذيها.

ويأتي هذا الحادث بعد دعوة الحكومة المالية لمواطنيها إلى "التحلي بضبط نفس وعدم الوقوع في فخ أعداء السلام" على خلفية خروج مظاهرة في دائرة "باندياغارا" وسط البلاد، رفضا لوجود القوات الأجنبية في مالي.

وقالت الحكومة المالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المالية، إنها "تتابع بقلق الاحتجاجات الدائرة بدائرة باندياغارا والتي تستهدف قوات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) وتطالب بمغادرتها".

وعبرت الحكومة عن إدانتها "الشديدة" لهذه الأعمال المشككة في الجهود التي تبذلها السلطات الوطنية والشركاء الدوليون لاستعادة الأمن والاستقرار والسلام في مالي".

وذكر البيان أن "وجود قوات "المينوسما" ببلادنا، "يأتي بطلب من سلطاتنا الوطنية وطبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهدف ضمان احترام الوحدة الوطنية والسلامة الترابية والسيادة الوطنية".

و كانت بعض الفعاليات الجمعوية والسياسية المالية قد دعت إلى مظاهرات في العاصمة باماكو وعدد من مدن البلاد في 10 جانفي الجاري ضد القوات الفرنسية والدولية.