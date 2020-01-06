تم اليوم اختيار اللاعب الجزائري رياض محرز كأفضل لاعب مغاربي لسنة 2019 ؛ حسبما أعلنت اليوم المجلة الرياضية الفرنسية " فرانس فوتبول"

و جاء في منشور للمجلة " عقب استطلاع للرأي العام، الذي حقق 45 ألف مشاركة، قررتم الانتخاب على رياض محرز الظهير الأيسر لمنشيستر سيتي.

و بهذا، يفوز رياض محرز قائد الفريق الجزائري لكرة القدم للمرة الثالثة بهذا اللقب بعد 2015 و 2016

وجاء المغربي حكيم زياش نجم نادي أياكس الهولندي في المرتبة الثانية، بينما حل لاعب الجناح الجزائري ونادي مونشنغلادباخ الألماني رامي بن سبعيني في المرتبة الثالثة .

في غضون ذلك، يتنافس الجزائري رياض محرز والمصري محمد صلاح والسينغالي ساديو ماني عن جائزة أفضل لاعب أفريقي لسنة 2019، والتي سيتم الإعلان عن المتوج بالهدية غدا بمدينة الغردقة المصرية.