عبأت الحكومة الأسترالية مختلف هيئاتها وكذلك الجيش للسيطرة على الحرائق التي دمرت مساحات شاسعة من الغابات وتسببت في مقتل نحو 24 شخصا، إلى جانب نفوق ملايين الحيوانات.

وتشهد أستراليا منذ أسابيع حرائق غابات تسببت في مقتل 24 شخصا وحرق مساحة تزيد على 6 ملايين هكتار من الأراضي، وتدمير أكثر من 2000 منزل، فضلا عن نفوق ما لا يقل عن 500 مليون حيوان بين ثدييات طيور وزواحف إما حرقا أو اختناقا.

ولمواجهة الأزمة الخطيرة التي نتج عنها دمار مساحة من الأراضي تساوي مرتين مساحة بلجيكا، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون تعبئة ثلاثة آلاف عسكري من الاحتياط لمساعدة رجال الإطفاء الذين باتوا منهكين. وهذه أكبر تعبئة عسكرية في تاريخ البلاد.