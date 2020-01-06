قاد الدولي الجزائر بغداد بونجاح فريقه السد لفوز كبير على نظيره العربي بنتيجة (6 - 1) في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة للبطولة القطرية لكرة القدم والتي جمعتهما اليوم الإثنين على ملعب حمد الكبير بالنادي العربي.

و سجل المهاجم الجزائري ثنائية (31 و 81) فيما سجلت الاهداف الاربعة الاخرى عن طريق كل من بيدرو ميغيل في الدقيقة 30 وحسن الهيدوس في الدقيقتين 35 و54 وأكرم عفيف في الدقيقة 74.

وسجل هدف الشرف لنادي العربي مارك مارتينيز في الدقيقة 10 .

و بفضل هذه الثنائية يرتقي بونجاح الي صدارة البطولة القطري لترتيب الهدافين برصيد 11 هدفا متبوعا بمواطنيه براهيمي (10) و سفيان هني (9 اهداف) و بن يطو (8).

وبهذا الفوزي حصد السد 3 نقاط هامة رفعت رصيده للنقطة 21 في المركز الثالثي مع بقاء مباراة مؤجلة أمام فريق نادي الخوري بينما تجمد رصيد العربي عند 18 نقطة في المركز الخامس.

وكانت الجولة الـ12 الماضية شهدت خسارة السد أمام الوكرة بهدفين لهدفي وتغلب العربي على الأهلي بثلاثية نظيفة.

وسيواجه السد في الجولة الـ13 المقبلة فريق الشحانيةي فيما يتبارى العربي مع الدحيل.