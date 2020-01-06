أكدت الرئاسة التونسية أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لم توجه دعوة إلى الرئيس قيس سعيد لحضور مؤتمر برلين، وأنه تم مناقشة المؤتمر دون أن تتم دعوة تونس.





وأكدت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية رشيدة النيفر أن الاتصال الهاتفي الذي جرى الإثنين بين قيس سعيد وميركل لم يتضمن دعوة تونس لحضور مؤتمر برلين بل تمت دعوته لأداء زيارة رسمية إلى ألمانيا

وأضافت رشيدة النيفر في تصريح صحفي أنها، لا تملك إجابة بخصوص توجيه دعوة مباشرة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لحضور فعاليات هذا المؤتمر وعدم توجيه الدعوة إلى تونس.

وذكر بيان للرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيّد حث المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على الحرص على إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية وتشريك كل الأطراف المعنية بما في ذلك تونس والتمسك بالشرعية الدولية.

وأكد قيس سعيد لميركل خلال اتصال هاتفي أن مبادرة السلام التي تمت في تونس قبل أيام عبر جمع عدد من رؤساء القبائل والمجالس الاجتماعية لبحث سبل المصالحة ووضع مشروع دستور للمرحلة القادمة في ليبيا، هي محاولة لاستدعاء مبادرة سبق لألمانيا أن نجحت فيها حين جمعت الفرقاء في أفغانستان في المجلس المعروف بــ "اللويا جيرغا" لحل الأزمة الأفغانية، وهذا المجلس هو الذي وضع الدستور الأفغاني الحالي.

واتفق قيس سعيد وميركل على مواصلة التشاور بين الجانبين التونسي والألماني بخصوص الوضع في ليبيا، وتحديد من سيمثل البلدين في هذه المشاورات المستمرة، ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجددا الدعوة لرئيس الجمهورية لأداء زيارة رسمية إلى ألمانيا.

من جهتها قررت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان عقد جلسة استماع لممثلي رئاسة الجمهورية وجلسة ثانية خاصة للاستماع إلى وزيري الدفاع والداخلية لبخث تطورات الوضع في ليبيا وتأمين الحدود.



وتتجهز تونس على الصعيد الإنساني تحسبا لأية تطورات في ليبيا ، حيث أعلن رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بولاية مدنين، منجي سليم أن السلطات التونسية وضعت بالتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في مجال إغاثة المهاجرين واللاجئين خطة طوارئ لاستقبال الوافدين على تونس في حال تطور الوضع في ليبيا إلى الأسوأ، مؤكّدا أنّ الوضع حاليا مازال عاديا ولم ترتفع وتيرة الوافدين على المعابر الحدودية التونسية.