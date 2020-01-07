أعلن حزب جبهة التحرير الوطني، أمس الإثنين، أنه سيعقد أول اجتماع له لسنة 2020 يوم الأحد 12 جانفي، لتدشين مرحلة جديدة.

وأوضح حزب جبهة التحرير الوطني، في بيان له نشر على صفحته الرسمية "فايسبوك"، أن "حزب جبهة التحرير الوطني يستعد لتدشين مرحلة جديدة، تندرج في إطار التحضير لاستحقاقات سياسية وتنظيمية هامة ومفصلية، في مقدمتها عقد المؤتمر الوطني الحادي عشرللحزب ".

وأضاف ذات البيان، أن هذا الاجتماع سيكون "مناسبة لنقاش جدي مفتوح ومسؤول بتقديم صورة واضحة عن واقع الحزب وآفاقه على مستوى كل محافظة من الناحية النظامية والسياسية"