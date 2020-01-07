تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة الغردقة المصرية، لمتابعة حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

وهذه تفاصيل حفل توزيع الجوائز:

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا "الكرة الذهبية الإفريقية":

- المصري محمد صلاح

- الجزائري رياض محرز

- السنغالي ساديو ماني

المرشحون لجائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية

- المصري طارق حامد

- الجزائري يوسف بلايلي

- التونسي أنيس البدري

المرشحون لجائزة أفضل لاعب شاب

- المغربي أشرف حكيمي

- النيجيري صامويل شوكويزي

- النيجيري فيكتور أوسيمين

المرشحون لجائزة أفضل مدرب

- السنغالي أليو سيسيه

- الجزائري جمال بلماضي

- التونسي معين الشعباني

المرشحون لأفضل منتخب لفئة الرجال

- منتخب الجزائر

- منتخب السنغال

- منتخب مدغشقر

المرشحون لأفضل منتخب لفئة السيدات

- منتخب الكاميرون

- منتخب جنوب إفريقيا

- منتخب نيجيريا

يقام الحفل في مدينة الغردقة المصرية المطلة على البحر الأحمر، في تمام الساعة 20:00 بتوقيت الجزائر و19:00 بتوقيت غرينيتش من مساء اليوم.

كيف يتم اختيار الفائز بأفضل لاعب في إفريقيا 2019؟

5 جهات تشترك في عملية التصويت لاختيار الفائزين بجوائز "الكاف" 2019، هذه الجهات هي:

- لجنة الكاف للتنمية والتطوير.

- استفتاء أهم الصحفيين.

- مدربو الأندية المشاركة في الأدوار الإقصائية من مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية.

- مدربو منتخبات الاتحادات المحلية المعتمدة داخل القارة الإفريقية.

- قادة منتخبات الاتحادات المحلية المعتمدة داخل القارة الإفريقية.

أبرز الحاضرين في حفل "الكاف"

سيشهد حفل توزيع جوائز "الكاف"، حضور نخبة من نجوم كرة القدم، على غرار، البرازيلي كافو، والفرنسي يوري دجوركاييف، والإيفواري ديديه دروغبا، والكاميروني صامويل إيتو، والجزائري لخضر بلومي، والسنغالي الحاج ضيوف، والغاني عبيدي بيليه، والمغربي مصطفى حجي.