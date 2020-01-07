قرر رئيس هيئة المحكمة الجزائية لمجلس قضاء وهران، صباح اليوم الثلاثاء، الإفراج المؤقت للمناضل الحقوقي قدور شويشة المحبوس في سجن وهران منذ 10 ديسمبر الماضي.

وقد تحول بهو مجلس قضاء وهران إلى ساحة للحراك الشعبي، بفعل الهتافات التي رفعها المواطنون الذين تنقلوا إليه لحضور المحاكمة.

وقد تنقل إلى وهران أيضا محامون من منظمات العاصمة، بجاية، تيزي وزو، سيدي بلعباس وتلمسان للتأسس مع محامي وهران في حق قدور شويشة، وبعد أن تقدم ممثل عنهم بطلب الإفراج المؤقت، نطق رئيس هيئة المحكمة بقبول الطلب، وحدد جلسة يوم 28 جانفي القادم للنظر في هذه القضية.