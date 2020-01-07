أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أمس الإثنين،عن زيارتة إلى القاهرة يوم 8 جانفي، ولاحقا إلى الجزائر وتونس.

وقال دي مايو، في منشور علق فيه على آخر التطورات في ليبيا والشرق الأوسط: "في الأيام الأخيرة، تعيدنا الأحداث التي تتعلق بإيران وليبيا إلى ذكريات ماضي الحرب.. الماضي غير البعيد الذي يتحدث إلينا عن الدمار والأموات والخوف"، وفقا لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.



وذكر دي مايو أن ليبيا تبعد بضع المئات من الكيلومترات عن الشواطئ الإيطالية، مضيفا: "أنا على اتصال دائم مع نظرائي الأوروبيين وليس فقط.. في الثامن من جانفي سأكون في القاهرة ثم الجزائر وتونس.. اليوم بعد الظهر سنقوم بتقييم آخر التطورات في وزارة الخارجية الإيطالية".