أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، عنصري دعم للجماعات الإرهابية بالبليدة والمسيلة، فيما كشفت ودمرت مفرزة أخرى قنبلتين تقليديتي الصنع بمنطقة جبل أوزينة، بلدية فيض البطمة، ولاية الجلفة.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، إثر عمليات متفرقة بجانت، عين ڨزام وتمنراست، أوقفت 32 شخصا وضبطت أربع مركبات رباعية الدفع و 11 مولدا كهربائيا و 9 مطارق ضغط وجهاز كشف عن المعادن، بالإضافة إلى 32 كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل بالشلف وسكيكدة وبني صاف، محاولات هجرة غير شرعية لـ 57 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف22 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وجانت وإن أميناس.