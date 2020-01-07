*طلبة جامعة آكلي محند أولحاج، وآلاف من المواطنين، بالبويرة، في مسيرة حاشدة، يطالبون برحيل النظام الجديد القديم وبقايا رموزه.

* وسط العاصمة قبل قليل.

* تجمع لعشرات من الطلبة والمواطنين في وهران مطالبين بتغيير النظام.

* شارع العربي بن مهيدي.

* الطلبة والمئات من المواطنين يجبون شوارع بجاية، رفضا للنظام.

* الطلبة مع المواطنين يرددون شعار "الحرية لا تسجن".

* انطلاق مسيرة الطلبة في العاصمة تحديدا من ساحة الشهداء متوجهين إلى البريد المركزي.

يواصل الطلبة مسيراتهم التي تصادف كل يوم ثلاثاء والتي تبلغ هذا الثلاثاء الـ 46 من الحراك الشعبي، ضد النظام القائم في الجزائر، مطالبين بالتغيير الجذري لرموزه.