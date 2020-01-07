أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الطاهير بجيجل، أمس الإثنين، بإيداع المدير الحالي لمستشفى الطاهير السعيد مجذوب الحبس المؤقت والمتابع في قضايا فساد، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من مصدر قضائي.

وأوضح ذات المصدر، بأنه تم توجيه عدة تهم للمدير الحالي لمستشفى الطاهير من بينها "إبرام صفقات مشبوهة" مردفا بأن المعني "كان شاهدا في قضايا الفساد التي شهدها المستشفى والتي تم فتحها مؤخرا قبل أن يصبح متهما".

وأضاف بأن استدعاء المعني كشاهد كان بصفته إطارا بالمستشفى وقت وقوع قضايا الفساد بذات المؤسسة الصحية مفيدا بأنه "بعد الدراسة المعمقة لملف القضايا اتضح تورط المعني الذي تم تعيينه منذ فترة وجيزة على رأس هذا المستشفى".

للإشارة، فإن هذه القضايا شهدت أيضا تورط عدة إطارات بمستشفى الطاهير السعيد مجذوب.