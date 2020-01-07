نظم صبيحة اليوم عدد من التنظيمات الطلابية وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية الخدمات الجامعية بالمدية، وذلك على خلفية تأجيل جامعة المدية لامتحانات السداسي الأول بسبب مشكل غياب النقل الجامعي، حيث تفاجأ الطلبة بعد دخولهم من العطلة الشتوية بغياب شبه تام لحافلات نقل الطلبة، ويرجع المشكل حسبهم إلى عدم تجديد الاتفاقية الخاصة بنقل الطلبة التي كانت مبرمة بين مؤسسة خاصة للنقل ومديرية الخدمات الجامعية، في حين اكتفت هذه الأخيرة بتوفير 8 حافلات للنقل فقط عوض 60 حافلة التي كانت موجودة قبل العطلة، في انتظار تسوية عملية تجديد الاتفاقية.

وقد طالب الطلبة بتدخل المدير العام لديوان الخدمات الجامعية لإيجاد حل لهذه المشاكل التي يعاني منها الطلبة في المدية والتي يقولون أنها أثرت عليهم كثيرا خصوصا مع تزامنها و فترة الامتحانات.