عرف الميزان التجاري للجزائر عجزا بـ 5.75 مليار دولار خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2019، مقابل عجز بـ 3.88 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018، أي ما يمثل زيادة بـ 48 بالمائة، حسبما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن المديرية العامة للجمارك.

وبلغت الصادرات الجزائرية ما يقارب 32.62 مليار دولار خلال 11 شهرا الأولى من 2019، مقابل 38.12 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة أي بتراجع قدره -14.44%، حسب الإحصائيات المؤقتة لمديرية الدراسات والاستشراف للجمارك.

وبلغت الواردات، من جهتها، 38.37 مليار دولار، مقابل 42 مليار دولار، لتسجل كذلك عجزا بـ 8.66%.

ومن جانفي إلى نوفمبر الفارط، سمحت الصادرات بتغطية الواردات بما يقارب 85.01%، مقابل 90.76% في نفس الفترة من السنة الفارطة.

ومثلت المحروقات أهم مبيعات الجزائر في الخارج خلال 11 شهرا الأولى من 2019 بنسبة 92.96% من الحجم الإجمالي للصادرات الجزائرية، لتبلغ 30.25 مليار دولار، مقابل ما يقارب 35.45 مليار دولار، خلال نفس الفترة من 2018، أي بتراجع قدره 14.65%.

وبخصوص الصادرات خارج المحروقات، فتبقى هامشية، بحوالي 2.36 مليار دولار، ما يمثل 7.24% من الحجم الإجمالي للصادرات، مقابل 2.67 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018، بتراجع قدره 11.70%، حسب أرقام المديرية.

وتشكلت الصادرات خارج المحروقات من المواد النصف مصنعة بـ 1.78 مليار دولار مقابل 2.13 مليار دولار أي بتراجع 16.31%، والمواد الغذائية بـ 380.46 مليون دولار مقابل 342.81 مليون دولار بارتفاع قدره 11%، والتجهيزات الصناعية بـ 79.07مليون دولار مقابل 84.72 مليون دولار، بتراجع قدره 6.68%.

كما كانت مشكلة من المواد الخام بـ 87.39 مليون دولار مقابل 88.11 مليون دولار (تراجع بـ 0.81%)، المواد الاستهلاكية (الغير الغذائية) بـ 34.17 مليون دولار مقابل 31.21 مليون دولار (ارتفاع بـ 9.46%) وأخيرا التجهيزات الزراعية بـ 0.25 مليون دولار مقابل 0.30 مليون دولار (تراجع بـ 15.12%).

وبالنسبة لما يتعلق بالواردات، واصلت 5 مجموعات من المنتجات من بين 7 التي يتضمنها هيكل الواردات اتجاهها التنازلي خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2019، مقارنة بنفس الفترة من السنة، أي وضعية مماثلة لتلك المسجلة خلال الـ9 أشهر الأولى من نفس السنة .

وتراجعت سلع التجهيزات الصناعية التي تمثل قرابة 32 بالمائة من هيكل الواردات بنسبة 68. 17 بالمائة خلال الـ 11 شهرا من 2019 والتي بلغت مجموع 12.24 مليار دولار مقابل 14.87 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة .

وبالنسبة للسلع الغذائية، بلغت قيمة الواردات قرابة 7.32 مليار دولار مقابل 7.86 مليار دولار مسجلا انخفاضا بنسبة 6.94 بالمائة حسب الجمارك.

نفس التوجه تم تسجيله بالنسبة لسلع التجهيزات الفلاحية التي بلغت 432.13 مليون دولار، مقابل 514.69 مليون دولار (-16.04 بالمائة) وأخيرا السلع الاستهلاكية (غير الغذائية) بـ 5.95 مليار دولار مقابل 6.14 مليار دولار (- 3.03 بالمائة).

ومن ناحية أخرى، عرفت مجموعتان من المنتجات ارتفاعا خلال فترة المقارنة المذكورة.

وتتعلق هذه المنتجات بمجموعة الطاقة ومواد التشحيم (الوقود) التي عرفت ارتفاعا بنسبة 13.84 بالمائة لتستقر عند 1.14 مليار دولار مقابل 0.1 مليار دولار والمنتجات الخام التي ارتفعت أيضا بـ 1.70 بالمائة لتبلغ 1.79 مليار.

* وفيما يلي قائمة الممونين الرئيسيين للجزائر وقيمة الواردات من هذه البلدان خلال الإحدى عشرة شهرا (11) الأولى من 2019 مع مقارنة الواردات المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2018.

المصدر: مديرية الدراسات و الاستشراف للجمارك .



البلد القيمة

( مليون دولار)



- الصين 7.116 +0,50 بالمائة

- فرنسا 3.873 -9,25 بالمائة

- إيطاليا 3.060 -8,59 بالمائة

- إسبانيا 2.709 -15,19 بالمائة

- ألمانيا 2.657 -7.14 بالمائة

- تركيا 2.049 -2,59 بالمائة

- الأرجنتين 1.603 -8,78 بالمائة

- الولايات المتحدة الأمريكية 1.292 -15,09 بالمائة

- البرازيل 1.033 -8,32 بالمائة

- الهند 914 -22,51 بالمائة

- كوريا الجنوبية 790 -29,55بالمائة

- العربية السعودية 573 -12,12 بالمائة

- مصر 533 +6,50 بالمائة

- كندا 527 +20,39 بالمائة

- بولونيا 509 - 10,51بالمائة





باقي بلدان العالم ( 184 بلدا) : 9.127,03 المجموع: 38.372,29



* قائمة أهم زبائن الجزائر وقيمة الصادرات الجزائرية نحو هذه الدول خلال الإحدى عشرة شهرا الأولى من 2019، وتطور هذه

الصادرات (ارتفاعا أو تراجعا ) نحو هذه الدول، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.

المصدر: مديرية الدراسات و الاستشراف التابعة للجمارك.



الدولة القيمة النسبة



(مليون دولار)



- فرنسا 4.619 +0,47 بالمائة

- إيطاليا 4.303 -20,38بالمائة

- إسبانيا 3.580 -20,87بالمائة

- الولايات المتحدة 2.187 -41,32بالمائة

- تركيا 2.015 -1,56 بالمائة

- بريطانيا العظمى 2.011 -19,55بالمائة

- الصين 1.570 +31,05 بالمائة

- الهند 1.440 -1,17بالمائة

- هولندا 1.383 -27,91 بالمائة

- كوريا الجنوبية 1.292 +14,97بالمائة

- تونس 1.168 +35,13 بالمائة

- البرازيل 1.136 -44,97بالمائة

- بلجيكا 737,83 -37,17بالمائة

- البرتغال 719,28 -36,66بالمائة

ـ سنغافورة 535,71 +183,29 بالمائة



باقي الزبائن عبر العالم (141 دولة) : 3.916,16 المجموع: 32.618,96