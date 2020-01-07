تم تأجيل مباراة الدور السادس عشر لكأس الجزائر في كرة القدم, بين وداد بوفاريك (قسم الهواة) ومولودية الجزائر (الرابطة الأولى) إلى يوم الأحد 26 يناير بملعب محمد رقاز (بوفاريك) بعد أن كانت مقررة آنفا يوم الخميس 23 يناير، حسب ما أعلنت عنه اليوم الثلاثاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، على موقعها الرسمي.

في المقابل، تم تقديم اللقاء بين شباب أدرار (قسم ما بين الجهات) و جمعية عين مليلة (الرابطة الأولى) من الثلاثاء 4 فبراير إلى السبت 18 يناير.

واوضحت الهيئة الكروية أن اللقائين الأخيرين للدور السادس عشر بين نادي بارادو (الرابطة الأولى) و مولودية البيض (ما بين الجهات) من جهة و جمعية وهران (الرابطة الثانية) و اتحاد الجزائر (الرابطة الأولى) من جهة أخرى، ستبرمجان لاحقا, بسبب مشاركة اتحاد الجزائر و بارادو في المنافسات الإفريقية.