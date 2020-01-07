ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) أن النتائج الأولية لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني" لم تكن إيجابية" للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الرئيس دونالد ترامب "يعرقل محاولات خفض التصعيد مع إيران .

فقد صوت البرلمان العراقي على طرد القوات الأمريكية من البلاد, وفي طهران أعلن نظام علي خامنئي أنه لن يتقيد بعد الآن بضوابط تخصيب اليورانيوم و ذلك تزامنا مع خروج الملايين إلى الشوارع حدادا على سليماني مما يمنح النظام الإيراني دفعة قومية.

واستهلت (واشنطن بوست) افتتاحيتها المعنونة -"إذا كان خفض التصعيد مع إيران هو الهدف فإن ترامب يعرقله بنشاط" بالقول، إنه "يمكن تخفيف هذه العواقب أو حتى عكسها، إذا تصرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته بحكمة", مضيفة "إن ما فعله حتى الآن هو العكس, إذ أصدر تهديدات طَنّانة تشير إلى رغبته في ارتكاب جرائم حرب وسخر خلالها من سلطات الكونغرس".

وقالت الصحيفة الأمريكية، "إذا كان خفض التصعيد هدف الإدارة فعلا كما يصر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فإن الرئيس لا يدخر جهدا في عرقلته".

و أشار المصدر إلى أن ردود فعل طهران الأولية على قتل أقوى شخصية عسكرية فيها "بدت معتدلة بحذر"، إذ قالت إيران خلال إعلانها أنها "ستخصب اليورانيوم بدون قيود، وإنه يمكن أن يعود إلى التزاماته إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات..

وحتى الآن لم تقطع إيران العلاقات مع مفتشي الأمم المتحدة الذين يراقبون أنشطتها النووية، ما يعني أن كل ما تفعله سيكون خاضعا للفحص".

و أفادت الصحيفة بأنه " على الرغم من أن الحفاظ على وضع الولايات المتحدة في العراق يتطلب دبلوماسية ماهرة, إلا أن رد ترامب على التصويت البرلماني تضمن تهديدا صارما بفرض عقوبات شديدة" على العراق، إذا "فعلوا أي شيء نعتقد أنه غير مناسب".

واختتمت الصحيفة بالقول، إن "السبيل لتجنب دخول الولايات المتحدة في حرب شاملة مع إيران وعودة طهران إلى مسارها الخطير نحو تخصيب اليورانيوم ، يتمثل في العمل مع حلفاء ووسطاء آخرين للتوصل إلى حل دبلوماسي لإيران، قبل أن يصبح الانزلاق نحو الحرب لا رجعة فيه".