خرج القائمون على مصالح الإنقاذ والتدخل السريع في البليدة، بقائمة سوداء في حصيلة نهاية العام الماضي 2019، بتسجيل 54 قتيلا، في نحو ثلاثة آلاف حادث مروري، قضوا نحبهم في حوادث طريق، كان العامل البشري السبب الرئيس فيها.

وبينت الأرقام أن عدد الضحايا والحوادث، زاد عن العام 2018 بنسبة فاقت الـ 12 بالمائة، فيما جاءت أرقام الحرائق المفتعلة والمشبوهة والطبيعية، مضاعفة بـ 4 مرات مقارنة بالعام ما قبل الماضي ، أين تم إحصاء ما لا يقل عن إتلاف 500 هكتار ، تضررت فيها ما لا يقل عن 116 هكتار مثلت بساتين وأشجار مثمرة ، والتي كلفت فلاحين وكبدتهم خسائر بما لا يقل عن 20 مليار سنتيم ، خاصة بين فلاحين صغار بمنطقة شلالطة في قلب حظيرة الشريعة السياحية، والتي ما يزال الضحايا يبكون تلك الخسائر، لعدم قدرتهم الحصول على مساعدات أو تعويضات.