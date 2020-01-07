خرج القائمون على مصالح الإنقاذ و التدخل السريع في البليدة، بقائمة سوداء في حصيلة نهاية العام الماضي 2019، بتسجيل 54 قتيلا، في نحو 3 آلاف حادث مروري، قضوا نحبهم في حوادث طريق، كان العامل البشري السبب الرئيس فيها.

و بينت الأرقام أن عدد الضحايا و الحوادث، زاد عن العام 2018 بنسبة فاقت الـ 12 بالمائة، فيما جاءت أرقام الحرائق المفتعلة و المشبوهة و الطبيعية، مضاعفة بـ 4 مرات مقارنة بالعام ما قبل الماضي ، اين تم إحصاء ما لا يقل عن إتلاف 500 هكتار ، تضررت فيها ما لا يقل عن 116 هكتار مثلت بساتين و أشجار مثمرة ، و التي كلفت فلاحين و كبدتهم خسائر بما لا يقل عن 20 مليار سنتيم ، خاصة بين فلاحين صغار بمنطقة شلالطة في قلب حظيرة الشريعة السياحية، و التي ما يزال الضحايا يبكون تلك الخسائر، لعدم قدرتهم الحصول على مساعدات أو تعويضات.