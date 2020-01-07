تم تأجيل دفن الجنرال الإيراني قاسم سليماني بعد مقتل العشرات من المشيعين الثلاثاء في تدافع بمسقط رأسه كرمان جنوب شرق البلاد. ويرجح أن يدفن سليماني بعد ظهر الثلاثاء. وأشاد الجنرال حسين، القائد العام للحرس الثوري الإيراني خلال المراسم بسليماني وبمساعده حسين بورجعفري الذي قتل معه في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد. كما هدد الولايات المتحدة بالانتقام. وفي خطوة رمزية، اعتمد مجلس الشورى الإيراني بشكل طارئ قانونا يعتبر كافة القوات الأمريكية، بما في ذلك وزارة الدفاع، "إرهابية".

قتل 32 شخصا على الأقل و190 آخرون الثلاثاء خلال مراسم تشييع الجنرال قاسم سليماني في كرمان في جنوب شرق إيران، حيث تجمعت حشود غفيرة صدحت أصواتها بهتافات "الانتقام" و"الموت لأمريكا".

وقال رئيس الجهاز الوطني الإيراني للطوارئ بير حسين كوليوند للتلفزيون الرسمي "للأسف... قُتل 32 من مواطنينا حتى الآن" خلال مشاركتهم في موكب التشييع. وأضاف أن 190 شخصاً أصيبوا بجروح.

احتشد المشيعون في وسط كرمان، مسقط رأس قائد فيلق القدس الراحل، بمد بشري شبيه بالذي شهدته البلاد الأحد والاثنين في طهران ومدن أخرى خلال التشييع الشعبي لجثامين سليماني وصحبه الذين قتلوا معه في ضربة أميركية الجمعة في بغداد. ومن المقرر أن يوارى سليماني الثرى بعد ظهر الثلاثاء.