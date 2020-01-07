يقام مساء اليوم الثلاثاء حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في منتجع الغردقة المطلة على البحر الأحمر في مصر.

وعلى رأس تلك الجوائز السنوية، تأتي جائزة أفضل لاعب أفريقي، والتي يتنافس عليها هذا العام المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، وزميله السنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

وكان صلاح قد أحرز الجائزة في العامين الماضيين، بينما أخفق ماني في الحصول عليها لثلاثة أعوام متتالية كان فيها أحد المرشحين الثلاثة للحصول عليها.

وتشير توقعات عدد من الرياضيين إلى ترجيح كفة السنغالي على منافسيه لعدة أسباب، منها تقارير غير مؤكدة تشير إلى غيابهما عن حفل توزيع الجوائز. كما أن ماني ساهم في وصول منتخب بلاده بقيادته إلى المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي نظمتها مصر وغادرتها في دور الستة عشر.

وإذا كان محرز قاد منتخب بلاده للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية هذه، فإن ماني يلعب بشكل أساسي ومؤثر في ليفربول مقارنة بمحرز الذي لا يشارك بالقوة نفسها في مانشستر سيتي.

Getty Images أنيس البدري (يمين) وطارق حمدي يتوسطهما يوسف البلايلي

وتُسلَّم في الحفل أيضا جوائز أخرى بينها جائزة أفضل لاعب داخل القارة، ويتنافس عليها المصري طارق حامد لاعب الزمالك، والتونسي أنيس البدري لاعب الترجي، والجزائري يوسف البلايلي الذي يلعب حاليا في صفوف الأهلي السعودي.

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب لعام 2019: الجزائري جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب بلاده، والتونسي معين الشعباني مدرب فريق الترجي، والسنغالي آليو سيسيه مدرب منتخب بلاده.

وقاد بلماضي منتخب الجزائر إلى التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى منذ عام 1990 والثانية على الإطلاق. كما قاد الشعباني فريق الترجي إلى التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسمين متتاليين.

أما السنغالي سيسيه، فقاد منتخب بلاده إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام الجزائر العام الماضي.

كما تتنافس الجزائر والسنغال ومدغشقر على جائزة أفضل منتخب أفريقي.

ويقدم الحفل جائزة أفضل لاعبة أفريقية، وتتنافس عليها الكاميرونية أغارا نشوت والنيجيرية عزيات أوشوالا والجنوب أفريقية ثيمبي كغاتلانا.

هذا فضلا عن جائزة أفضل لاعب شاب، ويتنافس على نيلها المغربي أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، والنيجيريين: صامويل تشوكويزي لاعب فياريال الإسباني، وفكتور أوسيمين لاعب ليل الفرنسي.