أدانت محكمة عين تموشنت 12 متهما في شبكة لتنظيم رحلات الإبحار السري بأحكام تتراوح بين شهرين حبسا موقوفة النفاذ و 3 سنوات حبسا نافذة و غرامة مالية تقدر بـ100 ألف دج، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى خلية الاتصال والعلاقات العامة بالأمن الولائي.

و تأتي هذه الأحكام التي جاءت في سياق إجراءات المثول الفوري للمتهمين بعد أن تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بعين تموشنت بحر الأسبوع الجاري من تفكيك شبكة لتنظيم رحلات الإبحار السري وتوقيف 12 متهما في ذات القضية، مثلما أبرزه ذات المصدر الأمني.

و تمت عملية تفكيك هذه الشبكة الإجرامية بعد استغلال معلومات مفادها تحضير مجموعة من الشباب لرحلة إبحار سرية نحو السواحل الإسبانية حيث سمحت التحريات الأمنية بتحديد موقع إخفاء بعض معدات هذا المخطط على مستوى حظيرة للسيارات بمدينة عين تموشنت أين تم العثور على 210 لتر من البنزين موزعة على 7 دلاء، إضافة إلى دلوين اثنين معبأين بزيت المحركات مخبأة بإحكام خلف شاحنة حيث تم توقيف صاحبه، كما ذكره نفس المصدر.

و مواصلة للتحريات الأمنية في قضية الحال تم توقيف 5 شباب و تحويلهم إلى التحقيق الذي أفضى إلى وجود علاقة لهم مع الموقوف الأول و تواصلهم معه للتخطيط لرحلة إبحار سرية نحو سواحل إسبانيا.

و أفضى ذات التحقيق إلى توقيف مجموعة ثانية مشكلة من 6 أشخاص من بينهم 5 شباب منحدرين من ولاية غليزان بأحد مقاهي مدينة عين تموشنت اعترفوا بدفع مبالغ مالية لأجل تنظيم رحلة للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر كما أضافه ذات المصدر الأمني.

و لدى تقديم مجموع المتهمين أمام الجهات القضائية بمحكمة عين تموشنت تم إدانة المتهم الرئيسي بثلاث سنوات حبسا نافذة و غرامة مالية قدرها 100 ألف دج فيما أدين باقي أفراد المجموعة بشهرين حبسا غير نافذة و ذلك ضمن إجراءات المثول الفوري، مثلما أشير إليه.