أعلنت السلطات التونسية أنها ضبطت أسلحة ومبالغ مالية كبيرة بولاية مدنين على الحدود مع ليبيا, خلال عملية أمنية استباقية.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية اليوم الثلاثاء، أن تلك الأسلحة تمثلت في 35 بندقية اقتحام فضلا عن مبالغ مالية كبيرة.

ونقلت الوكالة عن يوسف الشاهد رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية قوله في تصريح خلال زيارة اليوم إلى أحد مقار الشرطة العدلية بالعاصمة إن "المضبوطات كانت موجهة للقيام بعمليات نوعية تستهدف أماكن حساسة في تونس".

وأضاف الشاهد أن الوضع الأمني في الحدود مع ليبيا سيكون محور عمل مجلس وزاري مصغر، مبرزا أن القوات الأمنية والعسكرية التونسية في حالة تأهب قصوى لمتابعة الأوضاع في ليبيا والتحضر لإمكانية تدفق لاجئين.