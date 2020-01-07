أعلنت الشركة الجوية الوطنية، الجوية الجزائرية، اليوم الثلاثاء عن استئناف عملية بناء مقرها الجديد بالجزائر العاصمة، حسبما أفاد به بيان لهذه المؤسسة.

وحسب بيان الشركة فإن :"الأشغال التي كانت متوقفة منذ 2009 ، لإنجاز المقر الجديد للشركة والمتواجد بمركز الأعمال باب الزوار تم إعادة إطلاقها"، محددا أنه :" بعد جانب الخبرة والدراسة، الانجاز الفعلي أصبح ظاهرا للعيان".

وبهذا، فقد تمت مباشرة سنة 2020 بعملية "كبرى" سمحت بصب حوالي 950 متر مكعب من الخرسانة المسلحة في أسس المشروع على مساحة تزيد عن 2200 متر مربع، يضيف نفس المصدر.