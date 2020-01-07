أدانت محكمة الجنح بسعيدة مدير تعاونية الحبوب و البقول الجافة لولاية سعيدة بخمسة سنوات سجن نافذة بعد إجراءات المثول الفوري بتهمة الإرتشاء حسب مصدر مسؤول من ذات المحكمة .

و تعود وقائع الإطاحة بالمسؤول إلى تقديم شكوى من طرف مقاول مختص في تركيب كاميرات المراقبة ضد المدير ( ز، ب) لدى مصالح الدرك الوطني و بعد تحقيقاتها ضبط المشتبه به متلبسا بمبلغ مالي مقدر ب 20 ألف دينار جزائري حيث اتخذت ضده الإجراءات القضائية اللازمة و قدم اليوم أمام النيابة العامة لدى محكمة سعيدة حسب نفس المصدر .