السجن في حق مدير تعاونية الحبوب بسعيدة

أخبار الوطن
7 يناير 2020 () - سعيدة : أ. العرابي
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أدانت محكمة الجنح بسعيدة مدير تعاونية الحبوب و البقول الجافة لولاية سعيدة بخمسة سنوات سجن نافذة بعد إجراءات المثول الفوري بتهمة الإرتشاء حسب مصدر مسؤول من ذات المحكمة .

و تعود وقائع الإطاحة بالمسؤول  إلى تقديم شكوى من طرف مقاول مختص في تركيب كاميرات المراقبة ضد المدير ( ز، ب)  لدى مصالح الدرك الوطني و بعد تحقيقاتها  ضبط المشتبه به متلبسا بمبلغ مالي مقدر ب 20 ألف دينار جزائري  حيث اتخذت ضده الإجراءات القضائية اللازمة و قدم اليوم أمام النيابة العامة لدى محكمة سعيدة حسب نفس المصدر .

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