أدانت محكمة الجنح بسعيدة مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية سعيدة بخمس سنوات سجنا نافذة بعد إجراءات المثول الفوري بتهمة الإرتشاء حسب مصدر مسؤول من ذات المحكمة .

وتعود وقائع الإطاحة بالمسؤول إلى تقديم شكوى من طرف مقاول مختص في تركيب كاميرات المراقبة ضد المدير ( ز، ب) لدى مصالح الدرك الوطني وبعد تحقيقاتها ضبط المشتبه به متلبسا بمبلغ مالي مقدر بـ 20 ألف دينار جزائري حيث اتخذت ضده الإجراءات القضائية اللازمة وقدم اليوم أمام النيابة العامة لدى محكمة سعيدة حسب نفس المصدر .