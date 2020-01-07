حذرت مديرية الصحافة والاتصال برئاسة الجمهورية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، من الانسياق وراء الحسابات الوهمية المنسوبة إلى كبار المسؤولين في الدولة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت مديرية الصحافة والاتصال برئاسة الجمهورية أنها "لاحظت في الآونة الأخيرة انتشارا واسعا لصفحات مزيفة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي منسوبة لكبار مسؤولي الدولة، خاصة على تويتر وفايسبوك، الأمر الذي يضع أصحابها تحت طائلة المتابعة القانونية".

وتدعو المديرية إلى"ضرورة الاحتياط من الانسياق وراء هذه الحسابات الوهمية التي تضلل الرأي العام وتسيء إلى كبار المسؤولين في الدولة".