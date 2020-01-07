يشارك جيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الحفل الذى تستضيفه مدينة الغردقة المصرية بحضور نجوم الرياضة الأفارقة، ويتنافس على جائزة أفضل لاعب الثلاثى محمد صلاح نجم مصر وليفربول والسنغالي ساديو مانى نجم ليفربول والجزائرى رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزى.



كما يشارك أيضًا كل من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وفاطمة سامورا سكرتير عام الاتحاد الدولى والعديد من نجوم كرة القدم العالمية مثل البرازيلي كافو، والأرجنتيني فيرون، والفرنسي يوري دجور كاييف، والانجليزي ستيف مكمانمان، والبرتغالي نونو جوميش، والسعودي سامي الجابر، والياباني ناكاتا، والإيفواري ديديه دروجبا، والإيفواري يايا توريه، والأنجولي فلافيو، والكاميروني روجيه ميلا، والسنغالي الحاج ضيوف، والغاني عبيدي بيليه، والزامبي كالوشا بواليا، والنيجيري أموكاشي، والنيجيري كانو.



ومن المقرر أن يتولى الكاميروني صامويل إيتو أول من توج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا "4 مرات"، أعوام 2003 و2004 و2005 و2010 تقديم حفل توزيع الجوائز.

وسيتم الكشف خلال الحفل عن هوية الفائزين بجوائز أفضل لاعب ولاعبة في أفريقيا لعام 2019، ومدرب العام لفئتي الرجال والسيدات، وأفضل لاعب داخل القارة السمراء، وأفضل لاعب صاعد، وأفضل منتخب لفئتي الرجال والسيدات.

وأوضح "الكاف" أنه تم التوصل إلى المراكز الثلاثة الأولى فى قوائم المرشحين لحصد جوائز الاتحاد الأفريقى لعام 2019 بعد تصويت من لجنة الكاف الفنية والتطوير ولجنة من خبراء الإعلام مع التركيز على أداء المرشحين خلال العام قيد الاستعراض 2019، كما تضمنت الاختيارات تصويت مجموعة مختارة من أساطير الكاف المؤلفة من الفائزين السابقين باللقب الفردى الأبرز فى كرة القدم الأفريقية، وشارك الأساطير فى عملية التصويت للاعب العام (رجال وسيدات)".

وأضاف "الكاف"، "المرحلة النهائية من التصويت للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقى للرجال والسيدات، بالإضافة إلى مدرب العام لفرق الرجال والسيدات ستتم عبر تصويت المدربين وقادة المنتخبات الوطنية الأولى من الاتحادات الأعضاء فى الكاف، فى هذه الأثناء، سيتم تحديد أفضل لاعب فى مسابقات الأندية من قبل المدربين وقادة فرق مرحلة المجموعات فى الموسم الحالى من مسابقات الكاف للأندية".