حصد جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، جائزة أفضل مدرب أفريقي لعام 2019، خلال حفل جوائز الأفضل في أفريقيا المقام حاليًا في مدينة الغردقة بمصر، متفوقًا على معين الشعباني مدرب الترجي التونسي، وأليو سيسيه مدرب السنغال.

وقاد جمال بلماضي المنتخب الوطني للحصول على لقب كأس الأمم الأفريقية 2019 التى أقيمت في مصر، فيما حصل معين الشعباني على دوري أبطال أفريقيا، وتأهل إليو سيسيه إلى نهائي كأس أمم أفريقيا قبل الخسارة أمام الجزائر 1-0.