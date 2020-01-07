حصد جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، جائزة أفضل مدرب إفريقي لعام 2019، خلال حفل جوائز الأفضل في إفريقيا المقام حاليًا في مدينة الغردقة بمصر، متفوقًا على معين الشعباني مدرب الترجي التونسي، وأليو سيسيه مدرب السنغال.

وقاد جمال بلماضي المنتخب الوطني للحصول على لقب كأس الأمم الإفريقية 2019 التى أقيمت في مصر، فيما حصل معين الشعباني على دوري أبطال إفريقيا، وتأهل إليو سيسيه إلى نهائي كأس أمم إفريقيا قبل الخسارة أمام الجزائر 1-0.