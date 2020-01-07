لقي شخص حتفه مساء اليوم الثلاثاء أثناء محاولته إنقاذ ثلاثة أطفال كانوا عالقين بمصعد عمارة بحي 345 مسكن وسط مدينة سيدي بلعباس حسب ما علم لدى خلية الإعلام والاتصال لمصالح الحماية المدنية.



وأوضح ذات المصدر أن الضحية هو جار الأطفال الثلاثة وقد كان يقوم بأعمال صيانة بهذا المصعد المعطل حيث قام باعتلائه من أجل فتحه وإنقاذ الأطفال العالقين إلا أنه لسوء الحظ انطلق المصعد نحو الأعلى ما تسبب في ارتطامه بسقف الطابق السادس من العمارة حيث لقي حتفه بعين المكان.



وأشار ذات المصدر إلى أن مصالح الحماية المدنية تمكنت من إنقاذ الأطفال العالقين بالمصعد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 إلى 10 سنوات في حين تم نقل جثة الضحية البالغ من العمر 52 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الجامعي عبد القادر حساني بسيدي بلعباس.



وتم في إطار هذا التدخل تسخير 25 عون حماية مدنية من مختلف الرتب إلى جانب سيارتي إسعاف وشاحنتي إطفاء.